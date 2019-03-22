В Челябинской области произошло лобовое столкновение «Газели» и легкового автомобиля

Короткая ссылка
На трассе Челябинск — Екатеринбург произошло лобовое столкновение «Газели» и легкового автомобиля. Отмечается, что, по последним данным, один человек погиб — он скончался в больнице. Ещё пять человек пострадали.
В Челябинской области произошло лобовое столкновение «Газели» и легкового автомобиля
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Минздрав Челябинской области.

«Один из доставленных в Касли скончался. Состояние второго нестабильно, ситуацию держат на контроле нейрохирурги Челябинской областной больницы», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что из-за серьёзных последствий аварии на трассе несколько часов действовало реверсивное движение, которым управляли сотрудники ГИБДД.

В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить