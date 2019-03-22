В Челябинской области произошло лобовое столкновение «Газели» и легкового автомобиля

На трассе Челябинск — Екатеринбург произошло лобовое столкновение «Газели» и легкового автомобиля. Отмечается, что, по последним данным, один человек погиб — он скончался в больнице. Ещё пять человек пострадали.

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РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Минздрав Челябинской области. «Один из доставленных в Касли скончался. Состояние второго нестабильно, ситуацию держат на контроле нейрохирурги Челябинской областной больницы», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что из-за серьёзных последствий аварии на трассе несколько часов действовало реверсивное движение, которым управляли сотрудники ГИБДД. В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.