В Челябинской области произошло лобовое столкновение «Газели» и легкового автомобиля
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Минздрав Челябинской области.
«Один из доставленных в Касли скончался. Состояние второго нестабильно, ситуацию держат на контроле нейрохирурги Челябинской областной больницы», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что из-за серьёзных последствий аварии на трассе несколько часов действовало реверсивное движение, которым управляли сотрудники ГИБДД.
В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.