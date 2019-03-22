СК начал проверку из-за жёсткой посадки вертолёта в ЯНАО

Короткая ссылка
Следственный комитет организовал проверку после жёсткой посадки пассажирского вертолёта Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом информирует пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.
СК начал проверку из-за жёсткой посадки вертолёта в ЯНАО
  • РИА Новости

По данным следствия, 22 марта в 10:18 по местному времени вертолёт авиакомпании «Ямал» совершил жёсткую посадку в посёлке Нори Надымского района. В результате произошедшего у него обломился хвост.

В ведомстве добавили, что на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 20 пассажиров, никто из них не пострадал. 

«По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — отметили в СК.

Ранее стало известно, что в ЯНАО вертолёт с 20 пассажирами совершил жёсткую посадку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить