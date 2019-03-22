СК начал проверку из-за жёсткой посадки вертолёта в ЯНАО
- РИА Новости
По данным следствия, 22 марта в 10:18 по местному времени вертолёт авиакомпании «Ямал» совершил жёсткую посадку в посёлке Нори Надымского района. В результате произошедшего у него обломился хвост.
В ведомстве добавили, что на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 20 пассажиров, никто из них не пострадал.
«По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — отметили в СК.
Ранее стало известно, что в ЯНАО вертолёт с 20 пассажирами совершил жёсткую посадку.