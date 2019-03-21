Минобороны планирует закупить более 100 самолётов Ил-76МД-90А

Министерство обороны России до 2030 года планирует закупить более 100 военно-транспортных самолётов и самолётов-заправщиков Ил-76МД-90А. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, в планах ведомства эта машина является основной.

«Потенциально до 2030 года Минобороны намерено закупить более 100 самолётов, а если к этому присовокупить ещё топливозаправщики, которые делаются на базе этого самолёта, возрастает количество», — цитирует Борисова РИА Новости.

Ранее сообщалось о планах МО принять на вооружение вертолёты «Ансат», оснащённые современным оборудованием для эвакуации и лечения пострадавших.