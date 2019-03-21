РЖД в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны

Компания «РЖД» в мае предоставит бесплатный проезд ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны по случаю 74-й годовщины Победы. Об этом, как сообщают «Известия», заявили в пресс-службе холдинга.

Отмечается, что акция распространяется на билеты в вагонах всех классов обслуживания, включая СВ и люкс, в поездах дальнего следования АО «ФПК» на внутрироссийских направлениях и в скоростных поездах «Ласточка» и «Сапсан» дальнего следования.

Как пишет m24, право на бесплатный проезд вместе с ветераном или инвалидом получит один сопровождающий. Для того чтобы проехать по акции, нужно предоставить паспорт и удостоверение участника войны.