РЖД в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
Отмечается, что акция распространяется на билеты в вагонах всех классов обслуживания, включая СВ и люкс, в поездах дальнего следования АО «ФПК» на внутрироссийских направлениях и в скоростных поездах «Ласточка» и «Сапсан» дальнего следования.
Как пишет m24, право на бесплатный проезд вместе с ветераном или инвалидом получит один сопровождающий. Для того чтобы проехать по акции, нужно предоставить паспорт и удостоверение участника войны.