ВС Чечни начал рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ

Верховный суд Чечни начал рассмотрение жалобы «Газпром межрегионгаз Грозный» на списание долгов за газ жителям республики, передаёт РИА Новости.

Как напоминает агентство, 7 марта по ходатайству прокуратуры суд отложил рассмотрение до 21 марта.

В январе районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в 9 млрд рублей, поскольку задолженность стала «безнадёжной к взысканию». «Газпром» подал жалобу в ВС.

Генпрокуратура России поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании.

В свою очередь, глава республики Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась «ни на один час». Он назвал разговоры о «прощённых» миллиардах беспочвенными.