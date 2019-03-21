ВС Чечни начал рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ

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Верховный суд Чечни начал рассмотрение жалобы «Газпром межрегионгаз Грозный» на списание долгов за газ жителям республики, передаёт РИА Новости.
ВС Чечни начал рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ
  • Reuters

Как напоминает агентство, 7 марта по ходатайству прокуратуры суд отложил рассмотрение до 21 марта.

В январе районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в 9 млрд рублей, поскольку задолженность стала «безнадёжной к взысканию». «Газпром» подал жалобу в ВС.

Генпрокуратура России поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании.

В свою очередь, глава республики Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась «ни на один час». Он назвал разговоры о «прощённых» миллиардах беспочвенными.

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