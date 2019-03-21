Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
- РИА Новости
«Государственный Эрмитаж информирует: музей закрыт на вход! 21 марта 2019 года несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания», — говорится в сообщении музея в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что на месте работают сотрудники силовых структур.
Музей откроется после завершения всех проверочных работ.
Ранее в Москве проверяли телецентр «Останкино» после сообщения о минировании, а также ЦУМ.