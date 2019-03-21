Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
  • РИА Новости

«Государственный Эрмитаж информирует: музей закрыт на вход! 21 марта 2019 года несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания», — говорится в сообщении музея в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что на месте работают сотрудники силовых структур.

Музей откроется после завершения всех проверочных работ.

Ранее в Москве проверяли телецентр «Останкино» после сообщения о минировании, а также ЦУМ.

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