Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.

РИА Новости

«Государственный Эрмитаж информирует: музей закрыт на вход! 21 марта 2019 года несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания», — говорится в сообщении музея в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что на месте работают сотрудники силовых структур. Музей откроется после завершения всех проверочных работ. Ранее в Москве проверяли телецентр «Останкино» после сообщения о минировании, а также ЦУМ.