Минобороны опубликовало видео сопровождения бомбардировщика США B-52

Два российский истребителя Су-27 сопроводили бомбардировщик США B-52. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

Как отмечается «пара истребителей Су-27» была поднята в воздух для для идентификации и сопровождения самолёта.

«После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полёта в сторону от государственной границы России, российские истребители вернулись на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что «цель была обнаружена на значительном удалении от» границы России.

15 марта в Минобороны сообщили, что американский самолёт В-52 совершил пролёт с включённым транспондером над водами Балтийского моря.