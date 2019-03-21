Минобороны опубликовало видео сопровождения бомбардировщика США B-52

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Два российский истребителя Су-27 сопроводили бомбардировщик США B-52. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.
Минобороны опубликовало видео сопровождения бомбардировщика США B-52
  • ©Минобороны России

Как отмечается «пара истребителей Су-27» была поднята в воздух для для идентификации и сопровождения самолёта.

«После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полёта в сторону от государственной границы России, российские истребители вернулись на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что «цель была обнаружена на значительном удалении от» границы России. 

15 марта в Минобороны сообщили, что американский самолёт В-52 совершил пролёт с включённым транспондером над водами Балтийского моря. 

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