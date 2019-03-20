Для ЗИЛа разработали проект жилого дома с «цифровым» фасадом

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Голландское архбюро Drom и бельгийские промышленные дизайнеры Lion Beach разработали для ЗИЛа проект жилого дома с «цифровым» фасадом, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Для ЗИЛа разработали проект жилого дома с «цифровым» фасадом
  • ©пресс-служба Москомархитектуры

Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, использовались параметрические принципы генерации форм. Он отметил, что эта технология — один из ключевых архитектурных трендов в мире.

«Здание в буквальном смысле меняется, реагируя, например, на свойства среды», — пояснил Кузнецов.

В настоящее время рабочие готовятся к устройству основания и фундамента дома.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.

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