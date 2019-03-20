В Подмосковье выделили более 41 млрд рублей в рамках нацпроекта о безопасных дорогах

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В Московской области выделили более 41 млрд рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, сообщает телеканал «360». Из них 600 млн — финансирование федерального бюджета.
В Подмосковье выделили более 41 млрд рублей в рамках нацпроекта о безопасных дорогах
  • ©mos.ru

Как заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, в этом году планируется отремонтировать свыше 1,5 тыс. км региональных дорог.

Также должны пройти реконструкция и строительство более 40 км дорог.

Ранее URA.RU сообщало, что дополнительные 11 млрд рублей, направленные Ямало-Ненецкому автономному округу по программе «Сотрудничество», будут использованы для строительства дороги Салехард — Надым.

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