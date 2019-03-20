В Подмосковье выделили более 41 млрд рублей в рамках нацпроекта о безопасных дорогах
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Как заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, в этом году планируется отремонтировать свыше 1,5 тыс. км региональных дорог.
Также должны пройти реконструкция и строительство более 40 км дорог.
Ранее URA.RU сообщало, что дополнительные 11 млрд рублей, направленные Ямало-Ненецкому автономному округу по программе «Сотрудничество», будут использованы для строительства дороги Салехард — Надым.