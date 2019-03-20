Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Дмитрий Рогозин действительно подал заявление в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства», — цитирует представителя компании РИА Новости.

В свою очередь, источник агентства рассказал, что возбуждено дело, им занимаются московские полицейские.

О подаче Рогозиным соответствующего заявления сообщила газета «Коммерсантъ».

По информации издания, поводом послужили публикации интернет-изданий, которые «выражают негативную оценку деятельности» Рогозина на посту руководителя госкорпорации.

Ранее в «Роскосмосе» заявляли об информационной атаке на компанию.