Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина
- РИА Новости
«Дмитрий Рогозин действительно подал заявление в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства», — цитирует представителя компании РИА Новости.
В свою очередь, источник агентства рассказал, что возбуждено дело, им занимаются московские полицейские.
О подаче Рогозиным соответствующего заявления сообщила газета «Коммерсантъ».
По информации издания, поводом послужили публикации интернет-изданий, которые «выражают негативную оценку деятельности» Рогозина на посту руководителя госкорпорации.
Ранее в «Роскосмосе» заявляли об информационной атаке на компанию.