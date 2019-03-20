В Пензе проверяют сообщения о смерти мужчины из-за длительного отсутствия реанимобиля
- РИА Новости
По данным СМИ, инцидент произошёл 14 марта. Как утверждает родственник, скорая помощь приехала по вызову, но для госпитализации потребовался реанимобиль.
«В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка действиям (бездействию) медицинских работников», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области возбудили дело из-за смерти мужчины после укола.