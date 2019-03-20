В Пензе проверяют сообщения о смерти мужчины из-за длительного отсутствия реанимобиля

В Пензе организовали доследственную проверку сообщений о смерти пожилого мужчины из-за длительного отсутствия реанимобиля, передаёт Nation News со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным СМИ, инцидент произошёл 14 марта. Как утверждает родственник, скорая помощь приехала по вызову, но для госпитализации потребовался реанимобиль.

«В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка действиям (бездействию) медицинских работников», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области возбудили дело из-за смерти мужчины после укола.