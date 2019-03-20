В ВЦИОМ выяснили отношение россиян к феминистическому движению

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистическому движению.

Соответствующий опрос был опубликован на сайте организации.

Отмечается, что феминизм поддерживает 31% опрошенных, обратной позиции придерживается 55% респондентов.

Вместе с этим за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает 62% граждан России, а 59% выступают за одинаковые обязанности полов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 10 марта 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью среди 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее СМИ выяснили сроки наступления равноправия между мужчиной и женщиной.