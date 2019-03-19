Вице-премьер Акимов оценил цифровизацию в Подмосковье

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов оценил цифровизацию в Московской области, сообщает телеканал «360».
Вице-премьер Акимов оценил цифровизацию в Подмосковье
  • РИА Новости

После визита в Центр управления регионом (ЦУР) он заявил, что Подмосковье — территория, где реализованы прорывные цифровые решения.

Как отметил Акимов, ЦУР — одно из тех решений, которое может быть «оттиражировано в регионах».

По его словам, центр направлен на обеспечение качественной и быстрой связью людей с теми, кто призван реагировать на сложные жизненные ситуации или проблемы.

Ранее в Подмосковье рассказали о цифровизации госуправления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить