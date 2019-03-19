Вице-премьер Акимов оценил цифровизацию в Подмосковье
- РИА Новости
После визита в Центр управления регионом (ЦУР) он заявил, что Подмосковье — территория, где реализованы прорывные цифровые решения.
Как отметил Акимов, ЦУР — одно из тех решений, которое может быть «оттиражировано в регионах».
По его словам, центр направлен на обеспечение качественной и быстрой связью людей с теми, кто призван реагировать на сложные жизненные ситуации или проблемы.
Ранее в Подмосковье рассказали о цифровизации госуправления.