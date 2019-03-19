Вице-премьер Акимов оценил цифровизацию в Подмосковье

Заместитель председателя правительства России Максим Акимов оценил цифровизацию в Московской области, сообщает телеканал «360».

После визита в Центр управления регионом (ЦУР) он заявил, что Подмосковье — территория, где реализованы прорывные цифровые решения.

Как отметил Акимов, ЦУР — одно из тех решений, которое может быть «оттиражировано в регионах».

По его словам, центр направлен на обеспечение качественной и быстрой связью людей с теми, кто призван реагировать на сложные жизненные ситуации или проблемы.

Ранее в Подмосковье рассказали о цифровизации госуправления.