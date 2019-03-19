В Оренбургской области завели дело против мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с детьми

В Оренбургской области завели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединённом с жестоким обращением. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По имеющимся данным, в феврале 2019 года мужчина выгнал жену с двумя детьми трёх и шести лет. При этом он знал, что детей накануне выписали из стационара, где они лечились от острого бронхита. В результате дети и их мать провели более двух часов на морозе.

На следующий день мужчина отключил газовый отопительный котёл, а также открывал входную дверь в дом. На жалобы детей и супруги о том, что им холодно, не реагировал. Затем он снова выгнал семью на улицу. Потерпевшая вызвала полицию.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Пострадавшие дети находятся под наблюдением медиков.

Ранее член Совфеда Елена Попова в беседе с Nation News прокомментировала проект правительства России о создании реестра лиц, лишённых родительских прав либо отстранённых от обязанностей опекуна или попечителя.