В Кургане с 15 апреля ограничат движение грузовых автомобилей

В Кургане временно ограничат движение грузовых автомобилей, сообщает URA.RU.

«Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Кургана с 15 апреля по 14 мая 2019 года сроком на 30 дней временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам города Кургана, с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте муниципалитета.

Решение связано с тем, что в указанный период из-за переувлажнения дорог снижается несущая способность их конструктивных элементов.

Ограничения должны обеспечить как сохранность дорог, так и безопасность дорожного движения.

Данные меры не распространяются на международные перевозки, пассажирские автобусы, а также на автомобили, перевозящие продукты, животных, лекарства, ГСМ, семена, удобрения, почту.

В список исключений также входят машины Минобороны и техника, участвующая в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий.

Для остальных транспортных средств, попадающих под ограничения, движение будет возможно только при наличии соответствующего разрешения.

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