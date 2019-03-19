В Кургане с 15 апреля ограничат движение грузовых автомобилей

Короткая ссылка
В Кургане временно ограничат движение грузовых автомобилей, сообщает URA.RU.
В Кургане с 15 апреля ограничат движение грузовых автомобилей
  • РИА Новости

«Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Кургана с 15 апреля по 14 мая 2019 года сроком на 30 дней временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам города Кургана, с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте муниципалитета.

Решение связано с тем, что в указанный период из-за переувлажнения дорог снижается несущая способность их конструктивных элементов.

Ограничения должны обеспечить как сохранность дорог, так и безопасность дорожного движения.

Данные меры не распространяются на международные перевозки, пассажирские автобусы, а также на автомобили, перевозящие продукты, животных, лекарства, ГСМ, семена, удобрения, почту.

В список исключений также входят машины Минобороны и техника, участвующая в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий.

Для остальных транспортных средств, попадающих под ограничения, движение будет возможно только при наличии соответствующего разрешения.

Ранее progorod43.ru сообщало, что на ремонт дорог в Кирове в 2019 году планируют потратить 1 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить