Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы
- РИА Новости
«Надо, чтобы следователи и врачи разобрались в этой ситуации... Это большая беда, мы совершенно в подавленном состоянии», — цитирует его РИА Новости.
Александров отметил, что со стороны университета будет оказана всесторонняя помощь следствию.
«Это беда, конечно, всё сделаем, чтобы понять, что и как произошло», — добавил ректор.
Ранее источник сообщил, что тело мужчины обнаружили во дворе дома на Большой Полянке. По некоторым данным, погибшему было 23 года.