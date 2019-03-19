Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы

Короткая ссылка
Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил факт самоубийства студента вуза во дворе дома в центре Москвы.
Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы
  • РИА Новости

«Надо, чтобы следователи и врачи разобрались в этой ситуации... Это большая беда, мы совершенно в подавленном состоянии», — цитирует его РИА Новости.

Александров отметил, что со стороны университета будет оказана всесторонняя помощь следствию.

«Это беда, конечно, всё сделаем, чтобы понять, что и как произошло», — добавил ректор.

Ранее источник сообщил, что тело мужчины обнаружили во дворе дома на Большой Полянке. По некоторым данным, погибшему было 23 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить