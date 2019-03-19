Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил факт самоубийства студента вуза во дворе дома в центре Москвы.

«Надо, чтобы следователи и врачи разобрались в этой ситуации... Это большая беда, мы совершенно в подавленном состоянии», — цитирует его РИА Новости.

Александров отметил, что со стороны университета будет оказана всесторонняя помощь следствию.

«Это беда, конечно, всё сделаем, чтобы понять, что и как произошло», — добавил ректор.

Ранее источник сообщил, что тело мужчины обнаружили во дворе дома на Большой Полянке. По некоторым данным, погибшему было 23 года.