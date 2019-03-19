Аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 13,8% в январе-феврале
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- РИА Новости
Пассажиропоток на внутренних рейсах показал рост на 14,8% и составил почти 1,6 млн человек. Объём перевозок на международных линиях увеличился на 11,6% — около 717 тыс. человек.
В январе-феврале 2019 года аэропорт обслужил 23,5 тыс. взлётно-посадочных операций (+9,8%).
Ранее «Крыминформ» сообщал, что международный аэропорт Симферополь побил рекорд по суточному пассажиропотоку, обслужив более 10 тыс. человек.