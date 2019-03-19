«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

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Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений
  • РИА Новости

В пресс-службе объяснили это решение многочисленными просьбами пассажиров, которые путешествуют налегке.

«Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать не оказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», — говорится в сообщении.

В частности, такие тарифы вводятся для перевозок в ряд городов Германии и Италии. При этом на всех рейсах продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа.

Отмечается, что данные меры позволят снизить цены на билеты экономкласса. Так, на некоторых направлениях снижение стоимости минимального тарифа составит до 30%.

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