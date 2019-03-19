В Якутске арестовали обвиняемого в изнасиловании женщины

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В Якутске заключили под стражу обвиняемого в изнасиловании женщины, задержаны ещё двое подозреваемых. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

«18 марта 2019 года по ходатайству следователя в отношении лица, обвиняемого в совершении изнасилования и похищении», — указано в сообщении.

Отмечается, что Якутский городской суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на весь период предварительного расследования.

Двое других подозреваемых задержаны, добавили в ведомстве.

Ранее в СК сообщили, что в Якутске мужчина силой затащил женщину в салон автомобиля, отвёз в сторону гаражей и изнасиловал. После этого он привёз женщину к автомастерской, где находились двое его знакомых, и оставил её там.

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