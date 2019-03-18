В Удмуртии планируют сократить сроки выдачи разрешений на строительство

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В Удмуртии собираются сократить сроки выдачи разрешений на строительство эталонных объектов в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» до 67 дней, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
В Удмуртии планируют сократить сроки выдачи разрешений на строительство
  • © Карина Сапунова
  • РИА Новости

Соответствующих договорённостей достигли республиканский кабмин, администрация Ижевска и основные ресурсоснабжающие компании.

«Так называемый эталонный объект, то есть усреднённый, получение разрешения на его строительство займёт 67 дней», — заявил глава региона Александр Бречалов.

Ранее этот срок составлял около 130 дней.

Как сообщало ИА «Удмуртия», в Ижевске рассказали о темпах ввода жилья в 2018 году.

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