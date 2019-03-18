В Удмуртии планируют сократить сроки выдачи разрешений на строительство
- © Карина Сапунова
- РИА Новости
Соответствующих договорённостей достигли республиканский кабмин, администрация Ижевска и основные ресурсоснабжающие компании.
«Так называемый эталонный объект, то есть усреднённый, получение разрешения на его строительство займёт 67 дней», — заявил глава региона Александр Бречалов.
Ранее этот срок составлял около 130 дней.
Как сообщало ИА «Удмуртия», в Ижевске рассказали о темпах ввода жилья в 2018 году.