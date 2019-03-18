В Удмуртии введут новую систему оценки глав муниципальных образований
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Александра Свинина.
«Сегодня система рейтинга муниципальных образований состоит из четырёх объектов оценки, она проводится один раз в год», — заявил Свинин на аппаратном совещании при главе республики.
По его словам, если то или иное муниципальное образование не достигает результатов, а как следствие и республика в целом, то по факту об этом узнают лишь в первом квартале следующего года.
Старая программа будет заменена на двухуровневую систему оценки. Её должны внедрить с 2020 года.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили передать неразграниченные земли муниципалитетам.