В Удмуртии введут новую систему оценки глав муниципальных образований

Короткая ссылка
В Удмуртии планируют ввести новую систему оценки глав муниципальных образований и муниципалитетов.
В Удмуртии введут новую систему оценки глав муниципальных образований
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Александра Свинина.

«Сегодня система рейтинга муниципальных образований состоит из четырёх объектов оценки, она проводится один раз в год», — заявил Свинин на аппаратном совещании при главе республики.

По его словам, если то или иное муниципальное образование не достигает результатов, а как следствие и республика в целом, то по факту об этом узнают лишь в первом квартале следующего года.

Старая программа будет заменена на двухуровневую систему оценки. Её должны внедрить с 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили передать неразграниченные земли муниципалитетам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить