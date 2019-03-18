В Удмуртии введут новую систему оценки глав муниципальных образований

В Удмуртии планируют ввести новую систему оценки глав муниципальных образований и муниципалитетов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Александра Свинина.

«Сегодня система рейтинга муниципальных образований состоит из четырёх объектов оценки, она проводится один раз в год», — заявил Свинин на аппаратном совещании при главе республики.

По его словам, если то или иное муниципальное образование не достигает результатов, а как следствие и республика в целом, то по факту об этом узнают лишь в первом квартале следующего года.

Старая программа будет заменена на двухуровневую систему оценки. Её должны внедрить с 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили передать неразграниченные земли муниципалитетам.