В Калининградской области назначили нового главу агентства по делам молодёжи

В Калининградской области назначили нового руководителя агентства по делам молодёжи, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Руководителем стал Денис Калиновский. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Антон Алиханов. С 22 января 2018 года по настоящее время Калиновский занимал пост заместителя руководителя регионального агентства по делам молодёжи. В 2015—2018 годах он работал помощником губернатора Калининградской области. В феврале Newinform сообщал, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новых руководителей администраций трёх районов.