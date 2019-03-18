В Калининградской области назначили нового главу агентства по делам молодёжи
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Руководителем стал Денис Калиновский. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Антон Алиханов.
С 22 января 2018 года по настоящее время Калиновский занимал пост заместителя руководителя регионального агентства по делам молодёжи. В 2015—2018 годах он работал помощником губернатора Калининградской области.
В феврале Newinform сообщал, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новых руководителей администраций трёх районов.