СК возбудил дело в отношении производителя кваса «Никола»
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«Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на 26 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.
Как передаёт m24, производитель кваса предоставлял в налоговый орган декларации, которые содержали заведомо ложные сведения.
Уточняется, что следователями на предприятии проведены обыски, изъята документация.
Компания «Дека» производит пиво, медовуху, квас и безалкогольные напитки.
В декабре 2018 года стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в сети алкогольных магазинов «Красное & Белое».
Как выяснилось, факт реализации контрафактного алкоголя не был установлен.