СК возбудил дело в отношении производителя кваса «Никола»

В Новгородской области следователи возбудили уголовное по факту неуплаты налогов руководством компании «Дека». Об этом заявили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на 26 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

Как передаёт m24, производитель кваса предоставлял в налоговый орган декларации, которые содержали заведомо ложные сведения.

Уточняется, что следователями на предприятии проведены обыски, изъята документация.

Компания «Дека» производит пиво, медовуху, квас и безалкогольные напитки.

В декабре 2018 года стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в сети алкогольных магазинов «Красное & Белое».

Как выяснилось, факт реализации контрафактного алкоголя не был установлен.