В Госдуме предложили ввести запрет на попрошайничество

Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН предложил ввести запрет на попрошайничество.

«Необходимо раз и навсегда решить вопрос с попрошайничеством. На улицах появляется всё больше и больше лиц трудоспособного возраста, которые могли бы найти себе работу, а не стоять с протянутой рукой», — сказал он.

По его словам, такие люди, как правило, собирают средства не на пропитание, а на алкоголь или на поддержку криминальных структур.

«Таким людям в первую очередь нужна поддержка, и власти регионов должны её оказать», — полагает Вострецов.

Депутат также отметил, что не стоит забывать о тех, кто строит бизнес на чужом горе и зарабатывает на попрошайках. Для них, по его словам, было бы правильно ввести уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что депутаты петербургского заксобрания приняли в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий повышенные штрафы для лиц, занимающихся попрошайничеством и незаконной торговлей в метро.