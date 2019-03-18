Минобороны подписало соглашение о передаче земель в собственность Сахалина

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче в собственность региона ряда участков, которые находились в управлении оборонного ведомства.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в распоряжение RT.

«Мы ведём большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение субъектов Российской Федерации. Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, и, конечно, военнослужащим, которые служат и живут там», — заявил Шойгу.

Участки, расположенные на острове Сахалин и островах Курильской гряды, будут использоваться под социальные объекты.