Минобороны подписало соглашение о передаче земель в собственность Сахалина
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Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в распоряжение RT.
«Мы ведём большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение субъектов Российской Федерации. Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, и, конечно, военнослужащим, которые служат и живут там», — заявил Шойгу.
Участки, расположенные на острове Сахалин и островах Курильской гряды, будут использоваться под социальные объекты.