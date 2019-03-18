Эксперт оценил травмы погибших на перевале Дятлова

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Судмедэксперт, участник экспедиции «Комсомольской правды» и программы Андрея Малахова «Прямой эфир» Эдуард Туманов оценил травмы погибших на перевале Дятлова.
Эксперт оценил травмы погибших на перевале Дятлова
  • © Перевал Дятлова. В стране таинственных знаков
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«Судя по записям патологоанатома, у дятловцев есть повреждения, которые образовались за сутки, возможно, двое до наступления смерти». — предположил Туманов в беседе с kp.ru.

По его словам, это ссадины и кровоподтёки, характерные для травм от тупых предметов.

Эксперт не исключил, что такие травмы могли образоваться как в ходе массовой драки, так и в результате иных событий.

Ранее Следственный комитет России установил, что смерть участников туристической группы под руководством Игоря Дятлова в 1959 году связана со сходом снежной лавины и неопытностью.

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