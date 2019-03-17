В Сочи совершил посадку самолёт с неисправностью крыла

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В международном аэропорту Сочи совершил посадку пассажирский самолёт Boeing 737-800, у которого была выявлена проблема с механизацией крыла.
В Сочи совершил посадку самолёт с неисправностью крыла
  • Международный аэропорт Сочи / © Нина Зотина
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«При заходе на посадку у Boeing 737-800 из Москвы была выявлена проблема с механизацией крыла», — сказал собеседник.

Уточняется, что на борту находились 106 пассажиров.

Как отмечает агентство, оперативные службы аэропорта в связи с данным фактом были приведены в полную готовность и встречали лайнер на взлётно-посадочной полосе, однако их помощь не потребовалась, так как экипаж справился с ситуацией.

Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт Пулково из-за плохого самочувствия пассажира.

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