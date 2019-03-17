В Хакасии ликвидировали пожар на заводе «Искож»

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В МЧС Хакасии сообщили о ликвидации возгорания на территории неэксплуатируемого цеха завода «Искож».
В Хакасии ликвидировали пожар на заводе «Искож»
  • © Вадим Брайдов
  • РИА Новости

Об этом пишет региональное отделение МЧС.

«Возгорание неэксплуатируемого цеха на территории черногорского завода «Искож»... пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. м... в 21:33 (17:33 мск) пожар ликвидирован», — указывается в заявлении.

К тушению пожара привлекались 66 человек и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Хакасии произошёл пожар на территории завода «Искож».

В декабре 2018 года URA.RU сообщало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года из-за пожара.

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