В Хакасии ликвидировали пожар на заводе «Искож»
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- РИА Новости
Об этом пишет региональное отделение МЧС.
«Возгорание неэксплуатируемого цеха на территории черногорского завода «Искож»... пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. м... в 21:33 (17:33 мск) пожар ликвидирован», — указывается в заявлении.
К тушению пожара привлекались 66 человек и 18 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Хакасии произошёл пожар на территории завода «Искож».
В декабре 2018 года URA.RU сообщало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года из-за пожара.