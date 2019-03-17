Пассажирский автобус попал в ДТП в Тамбовской области

Пассажирский автобус опрокинулся в Сампурском районе Тамбовской области, в результате чего шесть человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Светлана Погриловская.

«В автобусе находились 24 пассажира и два водителя, шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Четверо из них, включая ребёнка, доставлены в городскую клиническую больницу», — цитирует её ТАСС.

Как уточняется, движение по трассе Р-22 не нарушено.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве в ДТП пострадали три человека.

11 марта Пятый канал передавал, что в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Московской области пострадали шесть человек.