Пассажирский автобус попал в ДТП в Тамбовской области

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Пассажирский автобус опрокинулся в Сампурском районе Тамбовской области, в результате чего шесть человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Светлана Погриловская.

«В автобусе находились 24 пассажира и два водителя, шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Четверо из них, включая ребёнка, доставлены в городскую клиническую больницу», — цитирует её ТАСС.

Как уточняется, движение по трассе Р-22 не нарушено.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве в ДТП пострадали три человека.

11 марта Пятый канал передавал, что в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Московской области пострадали шесть человек.

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