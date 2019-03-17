Пассажирский автобус попал в ДТП в Тамбовской области
«В автобусе находились 24 пассажира и два водителя, шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Четверо из них, включая ребёнка, доставлены в городскую клиническую больницу», — цитирует её ТАСС.
Как уточняется, движение по трассе Р-22 не нарушено.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве в ДТП пострадали три человека.
11 марта Пятый канал передавал, что в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Московской области пострадали шесть человек.