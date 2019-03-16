В Благовещенске произошёл пожар в цехе по производству полистирола
- РИА Новости
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«Информация о возгорании поступила в 14:07 (08:07 мск), пожару присвоен повышенный уровень сложности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что на месте работают 39 пожарных, задействовано 12 единиц техники.
Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент открытое горение ликвидировано, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.
Ранее в Краснодаре ликвидировали пожар на складе с полиэтиленом на площади 1,4 тыс. кв. м.
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе будет полностью закрыт весной 2019 года в связи с пожаром.