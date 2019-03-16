В Благовещенске произошёл пожар в цехе по производству полистирола

В Благовещенске в цехе по производству полистирола произошёл пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

«Информация о возгорании поступила в 14:07 (08:07 мск), пожару присвоен повышенный уровень сложности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что на месте работают 39 пожарных, задействовано 12 единиц техники.

Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент открытое горение ликвидировано, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

Ранее в Краснодаре ликвидировали пожар на складе с полиэтиленом на площади 1,4 тыс. кв. м.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе будет полностью закрыт весной 2019 года в связи с пожаром.