Два ребёнка погибли в результате пожара в Красноярском крае

В МЧС сообщили о гибели двух детей в результате возгорания в частном доме в деревне Бобровка Красноярского края.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Самостоятельно эвакуировались из дома два человека. Площадь пожара 64 кв. м. Погибли двое детей — мальчик 2018 года рождения и девочка 2016 года рождения. Получила ожоги тела 2—3-й степени и госпитализирована в Казачинскую ЦРБ девушка 1996 года рождения», — указали в МЧС.

Отмечается, что о возгорании сообщили поздно, поэтому на момент прибытия пожарных подразделений кровля дома и веранда были полностью охвачены огнём.

Пожар ликвидировали в 06:50 (02:50 мск).

В августе 2018 года портал Nation News передавал, что при пожаре в Новосибирской области погибла мать с тремя детьми.