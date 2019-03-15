«Роскачество» назвало самые популярные вопросы потребителей

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«Роскачество» назвало наиболее популярные вопросы, заданные потребителями в 2018 году. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«Роскачество» назвало самые популярные вопросы потребителей
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Один из вопросов связан с онлайн-покупками. Если интернет-магазин прислал не такой товар, как на сайте, то в течение 20 дней с даты доставки нужно заявить об ошибке продавцу. Можно отказаться от товара, потребовать возврата уплаченной суммы или возмещения убытков в полном объёме.

Ещё одна ситуация, с которой сталкиваются покупатели, — на ценнике указана одна цена, а на кассе пробивают другую. Можно потребовать пробить товар по ценнику или вернуть деньги.

Если потребитель не виноват в порче товара в магазине, то ущерб возмещать не нужно.

Ответы на самые популярные вопросы «Роскачество» опубликовало ко Дню защиты прав потребителей, передаёт Inforeactor.

Ранее «Роскачество» рассказало, как защитить гаджеты от прослушки.

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