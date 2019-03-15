В Госдуме оценили заявление о стягивании войск НАТО к российским границам

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Михаила Попова о том, что Североатлантический альянс стягивает свои войска к российским границам.

«Демонстративно перебрасываются части быстрого развёртывания, стратегическая бомбардировочная авиация, замечаем перелёты с континентальной территории США B-52 на английские базы. Всё это говорит о том, что давление со стороны США и агрессивного блока НАТО продолжается. Наша твёрдая позиция по защите своих суверенных прав против гегемонии США и по укреплению обороноспособности на поверку оказалась дальновидной ещё тогда, когда мы стали развивать программу госвооружения. Независимая и суверенная Россия коллективному Западу не нужна — вот это (стягивание войск. — RT) есть демонстрация следующих шагов в данном направлении со стороны блока НАТО», — пояснил Дорохин.

Ранее Попов в интервью газете «Красная звезда» заявил, что Североатлантический альянс стягивает свои войска к российским границам.

Он добавил, что численность контингента НАТО быстрого реагирования за два года возросла с 25 тыс. до 40 тыс. человек.