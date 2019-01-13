Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года

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Автоэксперты составили рейтинг лучших автомобилей прошлого года в нескольких категориях.
Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал CarsWeek.ru.

Самым надёжным автомобилем специалисты назвали Toyota Camry седьмого поколения (в том числе из-за повышения жёсткости кузова), самым комфортным — Mercedes Maybach S600 последнего поколения.

Самым быстрым автомобилем, по словам экспертов, можно считать Bugatti Chiron, который способен развить скорость 420 км/ч.

Лучшим электрокаром признан Tesla Model S. В свою очередь, Volvo XC90 стал наиболее безопасным.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» назвало российские города-миллионники, лидирующие по продажам подержанных автомобилей в январе — ноябре 2018 года.

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