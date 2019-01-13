Суд вернул иск Золотова к Навальному

Исковое заявление главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному возвращено.

Об этом свидетельствует информация на сайте Люблинского суда.

17 декабря сообщалось, что иск Золотова оставлен без движения. Как пояснили в суде, истцу было предоставлено время до 9 января для устранения недостатков.

Отмечается, что иск не соответствует требованиям статей 131 и 132 ГПК России.

Ранее стало известно, что Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному. Об этом заявил адвокат Шота Горгадзе. Иск был подан на 1 млн рублей.