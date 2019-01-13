Суд вернул иск Золотова к Навальному

Короткая ссылка
Исковое заявление главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному возвращено.
Суд вернул иск Золотова к Навальному
  • © Департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ

Об этом свидетельствует информация на сайте Люблинского суда.

17 декабря сообщалось, что иск Золотова оставлен без движения. Как пояснили в суде, истцу было предоставлено время до 9 января для устранения недостатков.

Отмечается, что иск не соответствует требованиям статей 131 и 132 ГПК России.

Ранее стало известно, что Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному. Об этом заявил адвокат Шота Горгадзе. Иск был подан на 1 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить