В Перми при наезде автомобиля на остановку пострадали три человека

В Перми автомобиль после столкновения с автобусом совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего три человека получили травмы.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«На шоссе Космонавтов водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. После столкновения автомобиль откинуло на остановку», — заявили в пресс-службе.

Пострадали двое 70-летних мужчин и 45-летняя женщина, находившиеся на остановке. Их госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка.

В конце декабря 2018 года в Нижнем Новгороде женщина погибла в результате наезда автобуса на остановку.