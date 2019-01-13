В Перми при наезде автомобиля на остановку пострадали три человека

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В Перми автомобиль после столкновения с автобусом совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего три человека получили травмы.
В Перми при наезде автомобиля на остановку пострадали три человека
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«На шоссе Космонавтов водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. После столкновения автомобиль откинуло на остановку», — заявили в пресс-службе. 

Пострадали двое 70-летних мужчин и 45-летняя женщина, находившиеся на остановке. Их госпитализировали. 

По факту произошедшего проводится проверка.

В конце декабря 2018 года в Нижнем Новгороде женщина погибла в результате наезда автобуса на остановку.

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