В Перми при наезде автомобиля на остановку пострадали три человека
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- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
«На шоссе Космонавтов водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. После столкновения автомобиль откинуло на остановку», — заявили в пресс-службе.
Пострадали двое 70-летних мужчин и 45-летняя женщина, находившиеся на остановке. Их госпитализировали.
По факту произошедшего проводится проверка.
В конце декабря 2018 года в Нижнем Новгороде женщина погибла в результате наезда автобуса на остановку.