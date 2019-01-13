Россияне рассказали, где планируют провести отпуск в 2019 году

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Согласно результатам опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир», треть россиян (36%) планируют провести отпуск в 2019 году на море или возле других водоёмов. Об этом сообщает Интерфакс.
Россияне рассказали, где планируют провести отпуск в 2019 году
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

По данным опроса, 17% россиян интересуются культурно-познавательным отдыхом. При этом 16% опрошенных привлекает экотуризм, в том числе туристические походы, рыбалка и сплавы по реке.

Ещё 14% участников опроса намерены отдохнуть в санаториях, а 8% — на горнолыжных курортах.

Также указывается, что предпочтение отдыху у воды в основном отдаёт молодёжь — этот вариант выбрали 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее большинство россиян высказались против переезда в другую страну.

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