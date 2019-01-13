Источник: летевший в Махачкалу самолёт вынужденно вернулся в Сургут

Короткая ссылка
Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс в Махачкалу, вынужденно вернулся в аэропорт Сургута. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: летевший в Махачкалу самолёт вынужденно вернулся в Сургут
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

По его словам, самолёт Boeing-737 совершил вылет около 05:40 по местному времени 13 января. Вскоре после вылета воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт Сургута.

«Предполагаемая причина — сработавший датчик незакрытого шасси, эта информация уточняется. Пострадавших нет», — сообщил источник.

Как заявили в аэропорту Сургута, повторный рейс в Махачкалу запланирован на 10:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что самолёт Ту-204 совершил аварийную посадку в Ульяновске.

Также URA.RU сообщало, что самолёт авиакомпании Azur Air совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить