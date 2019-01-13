Источник: летевший в Махачкалу самолёт вынужденно вернулся в Сургут

Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс в Махачкалу, вынужденно вернулся в аэропорт Сургута. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, самолёт Boeing-737 совершил вылет около 05:40 по местному времени 13 января. Вскоре после вылета воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт Сургута.

«Предполагаемая причина — сработавший датчик незакрытого шасси, эта информация уточняется. Пострадавших нет», — сообщил источник.

Как заявили в аэропорту Сургута, повторный рейс в Махачкалу запланирован на 10:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что самолёт Ту-204 совершил аварийную посадку в Ульяновске.

Также URA.RU сообщало, что самолёт авиакомпании Azur Air совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.