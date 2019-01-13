Летевший в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в Симферополе
Отмечается, что 12 января самолёт, выполнявший перелёт по маршруту Симферополь — Москва (Шереметьево) после взлёта из запросил посадку в аэропорту вылета.
В пресс-службе отметили, что, согласно правилам, в воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо.
Посадка была произведена в штатном режиме в 20:56 мск.
В конце ноября 2018 года сообщалось, что пассажирский самолёт, на борту которого находился 81 человек, во вторник, 27 ноября, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за проблем с индикацией топлива.