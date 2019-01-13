Летевший в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в Симферополе

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Самолёт, который направлялся в Москву совершил вынужденную посадку в международном аэропорту «Симферополь». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что 12 января самолёт, выполнявший перелёт по маршруту Симферополь — Москва (Шереметьево) после взлёта из запросил посадку в аэропорту вылета.

В пресс-службе отметили, что, согласно правилам, в воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо.

Посадка была произведена в штатном режиме в 20:56 мск.

В конце ноября 2018 года сообщалось, что пассажирский самолёт, на борту которого находился 81 человек, во вторник, 27 ноября, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за проблем с индикацией топлива.

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