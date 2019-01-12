Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
- © Галина Кмит
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Процессию сопровождала рота почётного караула, а погребение политика прошло под звуки гимна России, отмечает агентство.
Анатолий Лукьянов скончался 9 января на 89-м году жизни.
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