МЧС предупредило о высокой лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии

Короткая ссылка
Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах региона на высоте более 1,5 тыс. метров.
МЧС предупредило о высокой лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии
  • РИА Новости

«По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18:00 мск 12 января до 18:00 мск 13 января в горах Кабардино-Балкарии выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных со сходом лавин.

Ранее сообщалось, что спасатели расчищают участок Транскавказской магистрали, закрытый с 7 января из-за схода лавин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить