МЧС предупредило о высокой лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии
- РИА Новости
«По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18:00 мск 12 января до 18:00 мск 13 января в горах Кабардино-Балкарии выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных со сходом лавин.
Ранее сообщалось, что спасатели расчищают участок Транскавказской магистрали, закрытый с 7 января из-за схода лавин.