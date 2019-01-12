МЧС предупредило о высокой лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах региона на высоте более 1,5 тыс. метров.

«По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18:00 мск 12 января до 18:00 мск 13 января в горах Кабардино-Балкарии выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных со сходом лавин.

Ранее сообщалось, что спасатели расчищают участок Транскавказской магистрали, закрытый с 7 января из-за схода лавин.