В Иркутской области три поезда ведут работы на месте схода вагонов

На место схода с рельсов вагонов грузового поезда направлено три восстановительных поезда, в настоящее время работники устраняют повреждения полотна и двух опор контактной сети.

«В результате схода вагонов нарушен габарит соседнего пути. Повреждены две опоры контактной сети и 250 метров железнодорожного полотна. Движение поездов по участку временно остановлено. На месте происшествия работают три восстановительных поезда», — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Там отметили, что в связи с происшествием будут задержаны два пассажирских поезда: №100 (Москва — Владивосток), №5 (Улан-Батор — Москва).

«На станциях Зима, Черемхово, Нижнеудинск, Иркутск-пассажирский по ходу следования поездов будет организовано горячее питание для пассажиров поездов №5 и 100», — добавили в службе.

Ранее СК начал проверку по факту схода 29 вагонов с рельсов в Иркутской области.