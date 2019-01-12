В Иркутской области три поезда ведут работы на месте схода вагонов

Короткая ссылка
На место схода с рельсов вагонов грузового поезда направлено три восстановительных поезда, в настоящее время работники устраняют повреждения полотна и двух опор контактной сети.
В Иркутской области три поезда ведут работы на месте схода вагонов
  • © ГУ МЧС России по Иркутской области

«В результате схода вагонов нарушен габарит соседнего пути. Повреждены две опоры контактной сети и 250 метров железнодорожного полотна. Движение поездов по участку временно остановлено. На месте происшествия работают три восстановительных поезда», — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Там отметили, что в связи с происшествием будут задержаны два пассажирских поезда: №100 (Москва — Владивосток), №5 (Улан-Батор — Москва).

«На станциях Зима, Черемхово, Нижнеудинск, Иркутск-пассажирский по ходу следования поездов будет организовано горячее питание для пассажиров поездов №5 и 100», — добавили в службе.

Ранее СК начал проверку по факту схода 29 вагонов с рельсов в Иркутской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить