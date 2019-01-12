Пожар в жилом доме в Якутске ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Якутске, в результате которого погиб один человек.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Якутии Ксению Рахматуллину.

«Пожар полностью ликвидирован в 13:30 (07:30 мск). Все квартиры так или иначе пострадали при пожаре», — заявила она.

По её словам, в ходе заседания комитета по ЧС 12 января будет дана оценка, пригоден ли дом для дальнейшего проживания.

Ранее сообщалось о локализации пожара в Якутске.

В ноябре 2018 года URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре.