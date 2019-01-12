Пожар в жилом доме в Якутске ликвидирован
- РИА Новости
- © Николай Хижняк
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Якутии Ксению Рахматуллину.
«Пожар полностью ликвидирован в 13:30 (07:30 мск). Все квартиры так или иначе пострадали при пожаре», — заявила она.
По её словам, в ходе заседания комитета по ЧС 12 января будет дана оценка, пригоден ли дом для дальнейшего проживания.
Ранее сообщалось о локализации пожара в Якутске.
В ноябре 2018 года URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре.