Росавиация одобрила 24 субсидируемых маршрута из аэропортов Татарстана

Росавиация одобрила перечень субсидируемых маршрутов на 2019 год. В него вошли 24 маршрута из аэропортов Татарстана, сообщает «Реальное время».

Речь идёт о рейсах из Казани в Барнаул, Волгоград, Горно-Алтайск, Калининград, Липецк, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Самару, Ростов-на-Дону, Сургут, Томск, Усинск и Челябинск.

Также будет субсидирован маршрут из Нижнекамска в Ростов-на-Дону, из Бугульмы — в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и Усинск.

Как заявили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, республика участвует в софинансировании 18 из 24 маршрутов.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что международный аэропорт Симферополь принял в октябре 2018 года более 326 тыс. человек, что на 4% превышает показатель за аналогичный период 2017-го.