Росавиация одобрила 24 субсидируемых маршрута из аэропортов Татарстана

Короткая ссылка
Росавиация одобрила перечень субсидируемых маршрутов на 2019 год. В него вошли 24 маршрута из аэропортов Татарстана, сообщает «Реальное время».
Росавиация одобрила 24 субсидируемых маршрута из аэропортов Татарстана
  • globallookpress.com

Речь идёт о рейсах из Казани в Барнаул, Волгоград, Горно-Алтайск, Калининград, Липецк, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Самару, Ростов-на-Дону, Сургут, Томск, Усинск и Челябинск.

Также будет субсидирован маршрут из Нижнекамска в Ростов-на-Дону, из Бугульмы — в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и Усинск.

Как заявили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, республика участвует в софинансировании 18 из 24 маршрутов.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что международный аэропорт Симферополь принял в октябре 2018 года более 326 тыс. человек, что на 4% превышает показатель за аналогичный период 2017-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить