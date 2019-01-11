Морская авиация ЧФ провела тренировочные полёты в сложных метеоусловиях

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Лётчики морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели тренировочные полёты в сложных гидрометеорологических условиях, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Морская авиация ЧФ провела тренировочные полёты в сложных метеоусловиях
  • РИА Новости

В занятиях участвовали два многофункциональных истребителя Су-30СМ и два фронтовых бомбардировщика Су-24М.

Экипажи выполнили одиночные и парные полёты. Были задействованы опытные пилоты и молодые лётчики.

«Полёты в сложных гидрометеорологических условиях являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей самолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что военнослужащие армейского корпуса ЧФ приступили к занятиям по огневой подготовке.

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