Морская авиация ЧФ провела тренировочные полёты в сложных метеоусловиях
- РИА Новости
В занятиях участвовали два многофункциональных истребителя Су-30СМ и два фронтовых бомбардировщика Су-24М.
Экипажи выполнили одиночные и парные полёты. Были задействованы опытные пилоты и молодые лётчики.
«Полёты в сложных гидрометеорологических условиях являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей самолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота», — отметили в пресс-службе.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что военнослужащие армейского корпуса ЧФ приступили к занятиям по огневой подготовке.