Россельхознадзор пресёк незаконный ввоз более 20 тонн сушёных абрикосов

Короткая ссылка
Сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области пресекли три попытки незаконного ввоза продукции из Казахстана, сообщает RIA56.
Россельхознадзор пресёк незаконный ввоз более 20 тонн сушёных абрикосов
  • ©pixabay.com

Инциденты произошли в начале января.

В сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата ввозилось более 20 тонн сушёных абрикосов, а также более 1 тонны овощей и фруктов.

«Продукция следовала автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан для последующей реализации на территории Оренбургской области и в Москве», — уточнили в пресс-службе управления.

Виновных лиц привлекли к административной ответственности.

Ранее Nation News сообщал, что в Россельхознадзоре рассказали об обнаружении 50 тонн заражённого риса из Пакистана в Балтийске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить