Россельхознадзор пресёк незаконный ввоз более 20 тонн сушёных абрикосов

Сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области пресекли три попытки незаконного ввоза продукции из Казахстана, сообщает RIA56.

Инциденты произошли в начале января.

В сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата ввозилось более 20 тонн сушёных абрикосов, а также более 1 тонны овощей и фруктов.

«Продукция следовала автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан для последующей реализации на территории Оренбургской области и в Москве», — уточнили в пресс-службе управления.

Виновных лиц привлекли к административной ответственности.

Ранее Nation News сообщал, что в Россельхознадзоре рассказали об обнаружении 50 тонн заражённого риса из Пакистана в Балтийске.