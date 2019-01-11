Россельхознадзор пресёк незаконный ввоз более 20 тонн сушёных абрикосов
- ©pixabay.com
Инциденты произошли в начале января.
В сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата ввозилось более 20 тонн сушёных абрикосов, а также более 1 тонны овощей и фруктов.
«Продукция следовала автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан для последующей реализации на территории Оренбургской области и в Москве», — уточнили в пресс-службе управления.
Виновных лиц привлекли к административной ответственности.
Ранее Nation News сообщал, что в Россельхознадзоре рассказали об обнаружении 50 тонн заражённого риса из Пакистана в Балтийске.