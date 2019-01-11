В Новой Москве ввели карантин по бешенству

В поселении Щербинка на территории Новой Москвы до 10 марта ввели карантин по бешенству, сообщает портал мэра и правительства.

Такое решение принято после выявления случая заболевания домашнего животного.

Во время карантина запрещены выставки собак и кошек, выводка и натаска собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы поселения, отлов для вывоза диких животных в зоопарки или для расселения в других районах.

За соблюдением требований будет наблюдать столичный комитет ветеринарии, передаёт «Газета.Ru».

Ранее m24 сообщал, что во всех округах Москвы началась ежегодная вакцинация домашних животных от бешенства, сообщает портал мэра и правительства.