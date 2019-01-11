Чайка: в 2018 году в Генпрокуратуру поступило свыше 4,5 млн обращений

Генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая на торжественном мероприятии, посвящённом 297-й годовщине образования российской прокуратуры, подвёл итоги работы ведомства за 2018 год.

«В прошедшем году в результате реализации прокурорами надзорных полномочий восстановлены права миллионов наших граждан в области трудовых правоотношений, здравоохранения, жилищно-пенсионного обеспечения, в других важных сферах», — заявил он.

По его словам, в ведомство поступило свыше 4,5 млн обращений.

«Каждая пятая жалоба удовлетворена. Многие касались защиты интересов жителей целых городов и посёлков, работников предприятий с многотысячными коллективами. Прокурорами приняты на личном приёме более 1 млн человек, при этом организовывались выездные приёмы (в том числе в отдалённых районах), посещение на дому ветеранов, инвалидов», — сказал Чайка.

Он добавил, что под особым контролем находились вопросы защиты интересов несовершеннолетних.

«В этой крайне чувствительной сфере прокуроры не только проводили необходимые надзорные мероприятия, но и по зову сердца заботились о детях, оказавшихся в трудном положении: брали шефство над домами ребёнка и интернатами, многодетными семьями. Такие примеры есть в каждом регионе России», — заявил генпрокурор.

Чайка подчеркнул, что благодаря вмешательству Генпрокуратуры гражданам выплачены долги по заработной плате в размере 15 млрд рублей.

«В бюджеты всех уровней по искам прокуроров взыскано свыше 20 млрд рублей. Около 35 млрд рублей возвращено бизнесу. Заранее выполнены работы по государственным и муниципальным контрактам», — отметил он.

Генпрокурор России также рассказал о международно-правовом сотрудничестве ведомства.

По его словам, в рамках его осуществления зарубежные коллеги всё чаще стали интересоваться российским опытом.