В ТиНАО планируют построить научно-производственный комплекс

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На территории ТиНАО планируют построить научно-производственный комплекс, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В ТиНАО планируют построить научно-производственный комплекс
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Общая площадь двух корпусов составит более 18 тыс. квадратных метров.

«Оба корпуса выполнены в единой стилистике — это стеклянные здания округлой формы, которые придают комплексу интересный облик», — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Первое здание будет переменной этажности — от одного до пяти этажей. Там запланировано несколько функциональных блоков. В семиэтажном административном здании разместят офисы, торговый зал с кафе, подземную автостоянку, передаёт m24.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о строительстве объектов культуры и спорта.

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