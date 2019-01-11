В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору подлинных драгоценных камней

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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать подлинные драгоценные камни, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору подлинных драгоценных камней
  • РИА Новости

Отмечается, что сертификат соответствия к бриллианту или изумруду — гарантия подлинности. При продаже продавец должен предъявить такой документ на каждый камень или на партию камней.

Для камней, которые являются вставками в ювелирные изделия, сертификат не нужен. Его заменяет бирка с характеристиками. Если используются полудрагоценные камни, то указывается вес вставки без характеристик.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роспотребнадзор напомнил о правилах защиты персональных данных.

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